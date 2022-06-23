ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52: военный рассказал подробности

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого , об этом рассказал сам солдат.

Военный рассказал, что прежде, чем выстрелить во вражеский вертолет, он посоветовался с напарником. Они вместе выждали подходящий момент и наш солдат уничтожил российскую технику с одного прицельного выстрела.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

Также мы писали, что бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.

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