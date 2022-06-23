ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52: военный рассказал подробности
Украинский военный смог сбить вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого, об этом рассказал сам солдат.
Стрелок-зенитчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожил цель из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Военный рассказал, что прежде, чем выстрелить во вражеский вертолет, он посоветовался с напарником. Они вместе выждали подходящий момент и наш солдат уничтожил российскую технику с одного прицельного выстрела.
Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.
Также мы писали, что бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.