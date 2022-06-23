ЗСУ збили російський бойовий гелікоптер Ка-52: військовий розповів подробиці

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького , про це розповів сам солдат.

Військовий розповів, що перш ніж вистрілити у ворожий гелікоптер, він порадився з напарником. Вони разом вичекали слушний момент і наш солдат знищив російську техніку з одного прицільного пострілу.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що українські військові "модернізували" ракети з російського Ка-52. Тепер вони б'ють окупантами.

Також ми писали, що бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер.

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