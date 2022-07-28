ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" західною зброєю

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 22:18
ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" західною зброєю Ілюстративне фото: ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" західною зброєю (24tv)
Автор: Іван Носальський

Українські військові в Ізюмському районі знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою ПЗРК "Стінгер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окрему механізовану бригаду "Холодний яр" в Facebook.

"Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 кілометрів. Стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер", - сказано в повідомленні бригади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові "приземлили" ще один російський безпілотник. Окупанти вирішили розвідати позиції українських захисників на Миколаївському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ЗРК Війна Росії проти України
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України