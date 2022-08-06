ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 ОГШБ .

"Рашисты нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население. Ракета из комплекса С-300 сбита силами ПВО утром вблизи села в Запорожье", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение последних недель июля, враг начал избивать по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для него - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.

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