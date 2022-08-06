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ЗСУ збили ракету С-300 у Запорізькій області (фото)

Фото: ЗСУ збили ракету С-300 в Запорізькій області (t.me/brigade128)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 ОГШБ.

"Рашисти нападають вночі, безжалісно знищують цивільні об‘єкти та вбивають мирне населення. Ракета із комплексу С-300 збита силами ППО вранці поблизу села на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, протягом останніх тижнів липня, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого - знищення повітряних цілей.

Зокрема, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - ракети комплексу С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

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