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ВСУ сбили уже два ударных вертолета Ка-52 за выходные

Фото: ВСУ сбили уже два ударных вертолета Ка-52 за выходные (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские зенитчики сбили уже два российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52. Уничтожить эти вражеские цели нашим защитникам удалось за выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Группировка Объединенных сил.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолеты огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты в потерях вертолетов в Украине за время полномасштабной войны приближаются к отметке в 200 единиц.

Добавим, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла до десяти групповых ударов по российским войскам. Уничтожено около 15 ББМ врага и десятки оккупантов.

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