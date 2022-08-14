ВСУ сбили уже два ударных вертолета Ка-52 за выходные

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолеты огневой поддержки Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты в потерях вертолетов в Украине за время полномасштабной войны приближаются к отметке в 200 единиц.

Добавим, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла до десяти групповых ударов по российским войскам. Уничтожено около 15 ББМ врага и десятки оккупантов.

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