Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.