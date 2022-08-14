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Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 09:12
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 14 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43550 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1864 (+8);
  • боевых бронированных машин - 4126 (+11);
  • артиллерийских систем - 980 (+2);
  • РСЗО - 261 (+0);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 194 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 784 (+5);
  • крылатые ракеты - 187 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3039 (+3);
  • специальной техники - 91 (+0).

Напомним, вчера ВСУ уничтожили три склада и три базы российских оккупантов в Херсонской области.

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