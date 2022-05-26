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ВСУ сбили два российских беспилотника в Харьковской области

Фото: ВСУ сбили два российских беспилотника в Харьковской области (24tv)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 мая в Харьковской области, недалеко от границы с Россией, были сбиты два вражеских БПЛА. Речь идет о летательных аппаратах типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как информирует издание со ссылкой на штаб обороны Харькова, беспилотники сбили около 11:30.

"Горожане массово сообщали о звуках взрывов - это сработали системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, по обновленным данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российские войска потеряли уже 502 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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ХарьковВойна России против Украины