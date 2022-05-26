Около 29 600 военных и свыше 500 беспилотников: названы потери России
Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили:
- Личный состав - около 29 600 (+150)
- Танки - 1315 (+10)
- Боевые бронированные машины - 3235 (+22)
- Артиллерийские системы - 617 (+11)
- РСЗО - 201 (+0)
- Средства ПВО - 93 (+0)
- Самолеты - 206 (+0)
- Вертолеты - 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 502 (+11)
- Крылатые ракеты - 114 (+2)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2225 (+8)
- Специальная техника - 47 (+3)
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным британской разведки, российские наиболее элитные подразделения ВДВ понесли тяжелые потери в ходе наступления на Украину.
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