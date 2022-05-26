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Около 29 600 военных и свыше 500 беспилотников: названы потери России

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Киев, Четверг 26 мая 2022 10:32
Около 29 600 военных и свыше 500 беспилотников: названы потери России Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

С начала вторжения в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 29 600 (+150)
  • Танки - 1315 (+10)
  • Боевые бронированные машины - 3235 (+22)
  • Артиллерийские системы - 617 (+11)
  • РСЗО - 201 (+0)
  • Средства ПВО - 93 (+0)
  • Самолеты - 206 (+0)
  • Вертолеты - 170 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 502 (+11)
  • Крылатые ракеты - 114 (+2)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2225 (+8)
  • Специальная техника - ​47 (+3)

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, российские наиболее элитные подразделения ВДВ понесли тяжелые потери в ходе наступления на Украину.

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