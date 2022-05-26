ЗСУ збили два російські безпілотники в Харківській області

Сьогодні, 26 травня в Харківській області, неподалік кордону з Росією, було збито два ворожих БПЛА. Мова йде про літальні апарати типу "Орлан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як інформує видання з посиланням на штаб оборони Харкова, безпілотники збили близько 11:30.
"Містяни масово повідомляли про звуки вибухів - це спрацювали системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за оновленими даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російські війська втратили вже 502 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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