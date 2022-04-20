ВСУ сбили за день российский истребитель Су-34, вертолет Ка-52, 6 БпЛА и крылатую ракету

Украинские подразделения противовоздушной обороны за прошедшие сутки поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны ВСУ сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства - зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

На востоке и юге Украины в течение 19 апреля наша противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск уничтожила:

1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

1 вертолет (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР "Орлан-10");

1 крылатую ракету;

1 БПЛА (S-100).

Также авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задания, охраняет украинское воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям войск российских захватчиков.