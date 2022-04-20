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ЗСУ збили за день російський винищувач Су-34, вертоліт Ка-52, 6 БпЛА і крилату ракету

Фото: ЗСУ завдали російській військовій авіації чергових втрат (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські підрозділи протиповітряної оборони за минулу добу уразили 9 повітряних цілей російських окупантів. У східних і південних областях країни ЗСУ збили ворожий літак, вертоліт, п'ять безпілотників типу "Орлан", один БПЛА типу S-100 і одну крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби - зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.

На сході та півдні України протягом 19 квітня наша протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ знищила:

  • 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
  • 1 вертоліт (Ка-52);
  • 5 БпЛА (ОТР "Орлан-10");
  • 1 крилату ракету;
  • 1 БПЛА (S-100).

Також авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує виконувати спеціальні завдання, охороняє український повітряний простір і завдає вогневі ураження по позиціях військ російських загарбників.

Нагадаємо, що днем раніше українські військові знищили 7 повітряних цілей російських військ.

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