ЗСУ збили за день російський винищувач Су-34, вертоліт Ка-52, 6 БпЛА і крилату ракету

Українські підрозділи протиповітряної оборони за минулу добу уразили 9 повітряних цілей російських окупантів. У східних і південних областях країни ЗСУ збили ворожий літак, вертоліт, п'ять безпілотників типу "Орлан", один БПЛА типу S-100 і одну крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби - зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження", - йдеться в повідомленні.

На сході та півдні України протягом 19 квітня наша протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ знищила:

1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

1 вертоліт (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР "Орлан-10");

1 крилату ракету;

1 БПЛА (S-100).

Також авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує виконувати спеціальні завдання, охороняє український повітряний простір і завдає вогневі ураження по позиціях військ російських загарбників.