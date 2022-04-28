ВСУ сбили за день российский бомбардировщик, 6 беспилотников и крылатую ракету

Украинские военные поразили за минувшие сутки 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив самолет истребитель-бомбардировщик, шесть беспилотников и крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", - рассказали в ВС ВСУ.

Также отмечается, что украинская военная авиация продолжает выполнение специальных задач в нашем небе.

"За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракет Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей", - говорится в публикации.

Напомним, днем ранее ВСУ сбили 1 российский самолет, 3 беспилотника, 2 ракеты и 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Также мы писали, что вечером 27 апреля украинские военные над Одессой сбили российский беспилотник.

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