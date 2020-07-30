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В Киеве антирекорд по COVID-19: почти 200 новых случаев

Киев, Четверг 30 июля 2020 09:10
В Киеве антирекорд по COVID-19: почти 200 новых случаев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев является антилидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки заразились коронавирусом 199 человек. Это является новым антирекордом города.

Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны.

В общем антирекорд фиксируют по всей стране, за прошедшие сутки заразились почти 1200 человек. Больше всего зараженных за вчера выявили в Киеве.

Напомним, подтвердили коронавирус у народного депутата от "Слуги народа", главы комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Отметим, что в Центре общественного здоровья рассказали, какой показатель летальности от коронавируса в Украине.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон".

Напомним, Украина изменила критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

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