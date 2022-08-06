ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики и баз россиян, - Зеленский

"За эту неделю Вооруженные силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских", - сказал он.

Также президент поблагодарил всех украинских партнеров за поставки необходимого оружия.

Так, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, который содержит, в частности, боеприпасы для HIMARS. Зеленский отметил, что все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии обороны Украины.

"Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", - добавил он.