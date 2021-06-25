UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВСУ разрешили передавать боеприпасы спортивным организациям: закон частично вступил в силу

Автор: Юлия Струк

Вооруженным силам Украины разрешат передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Сегодня частично в силу вступил соответствующий закон.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Окончательно закон вступит в силу спустя месяц со дня опубликования.

В силу со дня опубликования вступила норма о поручении Кабинету министров ввести в действие нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего закона, одновременно с вступлением в силу этого документа.

Боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

Передавать разрешили мелкокалиберные патроны калибра 5,6 миллиметра.

Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении.

А за основу парламент принял его в начале декабря 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныбоеприпасыЗакон