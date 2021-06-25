ВСУ дозволили передавати боєприпаси спортивним організаціям: закон частково набрав чинності

Остаточно закон набере чинності через місяць з дня опублікування.

Чинності з дня опублікування набрала норма про доручення Кабінету міністрів ввести у дію нормативно-правові акти, що випливають із цього закону, одночасно з набранням чинності цим документом.

Боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту.

Йдеться про дитячо-юнацькі спортивні школи, установи спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, спеціалізовані спортивні клуби тощо.

Передавати дозволили малокаліберні патрони калібру 5,6 міліметра.