В ВСУ разоблачили миллионную схему "откатов" при закупках масок

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему при закупках масок для военнослужащих. Чиновники командования медицинских сил Вооруженных сил Украины требовали от предпринимателя 1 миллион гривен за поставку масок.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным расследования, схему организовал начальник управления командования медсил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Госэнергонадзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски", - сообщили в СБУ.

Организаторов задержали во время получения второй части "отката" в размере 600 тысяч гривен. Первую часть они получили несколькими днями ранее.

"Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне", - добавили в СБУ.

По данному факту открыто дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

В связи с этим министр обороны Андрей Таран инициировал проведение служебного расследования в ВСУ.

"Решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины на время расследования от выполнения должностных обязанностей отстранен ряд должностных лиц. Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных сил всесторонне способствуют проведению следственных действий в рамках уголовного производства", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что офицера ВСУ будут судить за махинации с командировками в миротворческую миссию ООН.