Офицера ВСУ будут судить за махинации с командировками в миротворческую миссию ООН

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Он незаконно получил почти 500 тысяч гривен от военных и гражданских лиц

Государственное бюро расследований закончило следственные действия в отношении офицера ВСУ, которого подозревают в махинациях почти на 500 тысяч гривен. Эти средства он получил за командировку граждан в составе миротворческого контингента ООН в ДР Конго.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, офицер отделения предупреждения, выявления преступлений и других правонарушений Ужгородского зонального отдела Военной службы в период июля 2019 - марта 2020 года незаконно завладел денежными средствами военнослужащих и гражданских лиц на общую сумму 448 520 гривен.

Он обманом якобы решал вопрос относительно командировки граждан в составе миротворческого контингента ООН в Демократическую Республику Конго.

Правоохранители по данному факту открыли три уголовных производства. В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Полтаве задержали следователя Государственного бюро расследований, оперуполномоченного полиции и их пособника в получении взятки.

Кроме того, заместителя начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали на получении взятки; тот требовал 5 тысяч долларов за поступление в учебное заведение.

Также правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов за неразглашение деталей смерти народного депутата.