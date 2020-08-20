У ВСУ викрили мільйонну схему "відкатів" при закупівлі масок

Служба безпеки України викрила корупційну схему при закупівлі масок для військовослужбовців. Чиновники командування медичних сил Збройних сил України вимагали від підприємця 1 мільйон гривень за поставку масок.

Про це повідомили в СБУ.

За даними розслідування, схему організував начальник управління командування медсил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ВСУ, чиновником Держенергонагляду та посередником.

"Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки - 1 гривня з кожного маски", - повідомили в СБУ.

Організаторів затримали під час одержання другої частини "відкату" в розмірі 600 тисяч гривень. Першу частину вони отримали кількома днями раніше.

"Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні", - додали в СБУ.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

У зв'язку з цим міністр оборони Андрій Таран ініціював проведення службового розслідування у ВСУ.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних сил України на час розслідування від виконання службових обов'язків відсторонено ряд посадових осіб. Керівництво Міністерства оборони України та Збройних сил всебічно сприяють проведенню слідчих дій в рамках кримінального провадження", - повідомили в пресс-службі Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, що офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями в миротворчу місію ООН.