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ВСУ снова разгромили российских военных в Чернобаевке

Фото: ВСУ снова разгромили российских военных в Чернобаевке (mill.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские войска снова разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара раздаются взрывы - у врага детонируют боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой не спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", - написал Братчук.

При этом СМИ массово распространяют информацию о сильных звуках взрывов и пожаре в Чернобаевке. Предварительно - горит склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, перед этим украинские военные снова ударили по оккупантах в Чернобаевке Херсонской области 7 июля, который оказался юбилейным, уже 25-м ударом.

Как сообщалось, украинские военные постоянно бьют по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Добавим, оккупанты начинают паниковать от одной мысли о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

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Херсонская областьЧернобаевкаВойна России против Украины