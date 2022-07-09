ВСУ снова разгромили российских военных в Чернобаевке

"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", - написал Братчук.

При этом СМИ массово распространяют информацию о сильных звуках взрывов и пожаре в Чернобаевке. Предварительно - горит склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, перед этим украинские военные снова ударили по оккупантах в Чернобаевке Херсонской области 7 июля, который оказался юбилейным, уже 25-м ударом.

Как сообщалось, украинские военные постоянно бьют по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Добавим, оккупанты начинают паниковать от одной мысли о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.