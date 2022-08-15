ВСУ разбили штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной: что известно

Вооруженные силы Украины 14 августа разбили штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера". Они базировались в оккупированном городе Попасная (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, украинские военные удачно отработали по вражескому штабу, удар по которому навел один из представителей российских СМИ.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнера", - написал Гайдай.

Число погибших наемников уточняется.