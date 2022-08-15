ЗСУ розбили штаб ПВК "Вагнера" в Попасній: що відомо

Збройні сили України 14 серпня розбили штаб російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера". Вони базувалися в окупованому місті Попасна (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, українські військові вдало відпрацювали по ворожому штабу, удар по якому навів один з представників російських ЗМІ.

"ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один з представників ЗМІ Росії. Цього разу вчора в Попасній, де точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнера", - написав Гайдай.

Число загиблих найманців уточнюється.