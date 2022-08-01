UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении, - Гайдай

Фото: ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но терпят неудачу. В частности, в воскресенье, 31 июля, на Луганском направлении ВСУ разбили две разведывательные группы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону на Луганском направлении и за это время враг практически не продвинулся.

россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из стольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня, а также совершили три попытки танкового давления.

Кроме того, враг трижды использовал авиационную поддержку своих штурмовых действий, но во всех случаях вынужден был отойти на предыдущие позиции.

За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще две разведывательные группы противника.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что вражеские войска ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЛуганскДонбасс