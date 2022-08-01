ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении, - Гайдай

Он отметил, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону на Луганском направлении и за это время враг практически не продвинулся.

россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из стольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня, а также совершили три попытки танкового давления.

Кроме того, враг трижды использовал авиационную поддержку своих штурмовых действий, но во всех случаях вынужден был отойти на предыдущие позиции.

За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще две разведывательные группы противника.