ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении, - Гайдай

Российские войска каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но терпят неудачу. В частности, в воскресенье, 31 июля, на Луганском направлении ВСУ разбили две разведывательные группы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону на Луганском направлении и за это время враг практически не продвинулся.
россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из стольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня, а также совершили три попытки танкового давления.
Кроме того, враг трижды использовал авиационную поддержку своих штурмовых действий, но во всех случаях вынужден был отойти на предыдущие позиции.
За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще две разведывательные группы противника.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что вражеские войска ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.
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