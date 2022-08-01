ЗСУ розбили ще дві розвідгрупи окупантів на Луганському напрямку, - Гайдай

Він зазначив, що Збройні сили України міцно тримають оборону на Луганському напрямку і за цей час ворог практично не просунувся.

росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції українських військ зі стольної артилерії і мінометів. Чотири рази підключали установки залпового вогню, а також здійснили три спроби танкового тиску.

Крім того, ворог тричі використовував авіаційну підтримку своїх штурмових дій, але у всіх випадках змушений був відійти на попередні позиції.

За добу Збройні сили України знешкодили ще дві розвідувальні групи противника.