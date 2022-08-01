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ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении, - Гайдай

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Луганск, Понедельник 01 августа 2022 08:38
ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении, - Гайдай Фото: ВСУ разбили еще две разведгруппы оккупантов на Луганском направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска каждый день пытаются развить наступление на Бахмут, но терпят неудачу. В частности, в воскресенье, 31 июля, на Луганском направлении ВСУ разбили две разведывательные группы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону на Луганском направлении и за это время враг практически не продвинулся.

"Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений", - рассказал Гайдай.

Так, по его словам, 31 июля россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск из стольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня, а также совершили три попытки танкового давления.

Кроме того, враг трижды использовал авиационную поддержку своих штурмовых действий, но во всех случаях вынужден был отойти на предыдущие позиции.

За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще две разведывательные группы противника.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что вражеские войска ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

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