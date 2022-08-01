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ЗСУ розбили ще дві розвідгрупи окупантів на Луганському напрямку, - Гайдай

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Луганськ, Понеділок 01 серпня 2022 08:38
ЗСУ розбили ще дві розвідгрупи окупантів на Луганському напрямку, - Гайдай Фото: ЗСУ розбили ще дві розвідгрупи окупантів на Луганському напрямку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська щодня намагаються розвинути наступ на Бахмут, але зазнають невдачі. Зокрема, у неділю, 31 липня, на Луганському напрямку ЗСУ розбили дві розвідувальні групи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що Збройні сили України міцно тримають оборону на Луганському напрямку і за цей час ворог практично не просунувся.

"Окупанти були впевнені в швидкій і легкій перемозі, змінювали дати перемоги, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що. Поки чисельний склад і характер дій угруповання противника залишаються без особливих змін", - розповів Гайдай.

Так, за його словами, 31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції українських військ зі стольної артилерії і мінометів. Чотири рази підключали установки залпового вогню, а також здійснили три спроби танкового тиску.

Крім того, ворог тричі використовував авіаційну підтримку своїх штурмових дій, але у всіх випадках змушений був відійти на попередні позиції.

За добу Збройні сили України знешкодили ще дві розвідувальні групи противника.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що ворожі війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

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