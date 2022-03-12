В ВСУ рассказали о воздушных боях и сбитой за день вражеской авиации

Так, в пятницу, 11 марта, группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации ВСУ совершили до десяти налетов на колонны военной техники российских военных, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе оккупантов.

Истребительная авиация ВС ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям. Все наши самолеты вернулись без потерь.

По вражеской авиации выпустили 9 ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности, и данные о потерях противника выясняются.

Украинские военные с зенитных ракетных подразделений Бук-М1 и С-300 поразили 5 воздушных целей: вражеский беспилотник "Форпост" и 4 вертолета (информация еще уточняется).

"Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области", - говорится в сообщении.