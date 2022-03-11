Украинские военные за сутки ликвидировали 10 российских самолетов
Украинские военные за сутки, 10 марта, поразили 10 российских самолетов. Среди них штурмовики Су-25 и Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Отмечается, что вчера зенитно-ракетные войска поразили четыре вражеских самолета. Из них три - это штурмовики Су-25, один Су-34. Последний не долетел до аэродрома и упал на территории России.
Кроме того, украинская авиация обезвредила по меньшей мере четыре воздушные цели, преимущественно самолеты Су-25.
Подразделения Сухопутных войск сбили два самолета противника, один из них поразил ПЗРК "Стингер".
Напомним, вчера ВСУ показали, как реактивная система залпового огня "Верба" уничтожает российское вооружение.
Стоит отметить, что, по данным Генштаба, с начала войны Россия потеряла более 12 тысяч военных.
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