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У ЗСУ розповіли про повітряні бої та збиту за день ворожу авіацію

Автор: Володимир Костирін

Авіація ЗСУ за один день здійснила до 10 нальотів на колони техніки російських окупантів, провела до 10 повітряних боїв, а також українські військові уразили кілька повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у п'ятницю, 11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації ЗСУ здійснили до десяти нальотів на колони військової техніки російських військових, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі окупантів.

Винищувальна авіація ЗС ЗСУ на літаках Су-27 і МіГ-29 при значній чисельній перевазі противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками. Всі наші літаки повернулися без втрат.

По ворожій авіації випустили 9 ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності, і дані про втрати противника з'ясовуються.

Українські військові з зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 і С-300 уразили 5 повітряних цілей: ворожий безпілотник "Форпост" і 4 вертольоти (інформація ще уточнюється).

"Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові за добу, 10 березня, вразили 10 російських літаків. Серед них штурмовики Су-25 і Су-34.

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