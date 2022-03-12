У ЗСУ розповіли про повітряні бої та збиту за день ворожу авіацію

Так, у п'ятницю, 11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації ЗСУ здійснили до десяти нальотів на колони військової техніки російських військових, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі окупантів.

Винищувальна авіація ЗС ЗСУ на літаках Су-27 і МіГ-29 при значній чисельній перевазі противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками. Всі наші літаки повернулися без втрат.

По ворожій авіації випустили 9 ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності, і дані про втрати противника з'ясовуються.

Українські військові з зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 і С-300 уразили 5 повітряних цілей: ворожий безпілотник "Форпост" і 4 вертольоти (інформація ще уточнюється).

"Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.