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В ВСУ рассказали о сбитой вражеской авиации за сутки

Фото: сбитый российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор (t.me/u_now)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты продолжают терять свою авиацию в Украине, поэтому в течение четверга делали упор на применение беспилотников в воздушном пространстве нашей страны для ведения разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что 24 марта противник уменьшил авиационную активность в украинском небе, нарастив присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

"Один БПЛА оперативно-тактического уровня в настоящее время поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

Украинская авиация продолжает воздушное патрулирование, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск оккупантов.

Ранее сообщалось, что 24 марта ВСУ в десятый раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Мы также писали о том, что военные ВСУ отбили атаку врага на востоке, ликвидировав до 130 российских оккупантов.

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