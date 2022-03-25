У ЗСУ розповіли про збиту ворожу авіацію за добу
Російські окупанти продовжують втрачати свою авіацію в Україні, тому протягом четверга робили наголос на застосування безпілотників у повітряному просторі нашої країни для ведення розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що 24 березня противник зменшив авіаційну активність в українському небі, наростивши присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
"Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.
Українська авіація продовжує повітряне патрулювання, винищувальне прикриття військ і об'єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичним центрам і скупченню військ окупантів.
Раніше повідомлялося, що 24 березня ЗСУ вдесяте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.
Ми також писали про те, що військові ЗСУ відбили атаку ворога на сході, ліквідувавши до 130 російських окупантів.
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