У ЗСУ розповіли про збиту ворожу авіацію за добу

Російські окупанти продовжують втрачати свою авіацію в Україні, тому протягом четверга робили наголос на застосування безпілотників у повітряному просторі нашої країни для ведення розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ .

Зазначається, що 24 березня противник зменшив авіаційну активність в українському небі, наростивши присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

"Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Українська авіація продовжує повітряне патрулювання, винищувальне прикриття військ і об'єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичним центрам і скупченню військ окупантів.