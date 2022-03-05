В ВСУ рассказали о сбитой за день российской авиации

Украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила 3 российских штурмовика и 3 вертолета. Таким образом, за девять дней войны ПВО ВСУ сбило как минимум 39 самолетов и 40 вертолетов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Так, вчера, 4 марта, оккупанты потеряли 3 "грача" - так называют штурмовики Су-25. Два сбили в Черниговской области и еще один - под Волновахой Донецкой области.
"Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что до начала полномасштабной войны России против Украины их авиационная группировка, сосредоточенная вокруг украинских государственных границ, насчитывала около 700 единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.
За 9 суток боевых действий украинская ПВО уничтожила как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов.
Напомним, что 3 марта под Волновахой тоже был сбит российский истребитель СУ-34, которым осуществляли бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.
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