У ЗСУ розповіли про збиту за день російську авіацію

Українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила 3 російських штурмовики та 3 вертольоти. Таким чином, за дев'ять днів війни ППО ЗСУ збила як мінімум 39 літаків і 40 вертольотів противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, вчора, 4 березня, окупанти втратили 3 "грача" - так називають штурмовики Су-25. Два збили в Чернігівській області і ще один - під Волновахою Донецької області.
"Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі нагадали, що до початку повномасштабної війни Росії проти України їх авіаційне угруповання, зосереджене навколо українських державних кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.
За 9 діб бойових дій українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.
Нагадаємо, що 3 березня під Волновахою теж був збитий російський винищувач СУ-34, яким здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.
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