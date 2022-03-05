У ЗСУ розповіли про збиту за день російську авіацію

Так, вчора, 4 березня, окупанти втратили 3 "грача" - так називають штурмовики Су-25. Два збили в Чернігівській області і ще один - під Волновахою Донецької області.

"Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що до початку повномасштабної війни Росії проти України їх авіаційне угруповання, зосереджене навколо українських державних кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.

За 9 діб бойових дій українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.