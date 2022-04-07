В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском истребителе Су-34, БпЛА и крылатой ракете

Украинские воздушные силы нанесли российской вражеской авиации очередные потери - за день были сбиты истребитель противника, беспилотник, а также крылатая ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, в течение среды, 6 апреля, наши зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели.

"Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.