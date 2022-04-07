У ЗСУ розповіли про збитий за день ворожий винищувач Су-34, БпЛА і крилату ракету

Українські повітряні сили завдали російській ворожій авіації чергових втрат - за день були збиті винищувач противника, безпілотник, а також крилата ракета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Так, протягом середи, 6 квітня, наші зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі.
"Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
У ПС ЗСУ додали, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по військах РФ в Україні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ на сході країни відбили атаку російських окупантів і знищили до 80 рашистів і десятки одиниць ворожої техніки.
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