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В ВСУ рассказали подробности гибели бойца из Прикарпатья на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Вчера, 26 апреля, на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский. Его ранили во время несения службы на наблюдательном посту.

Об этом сообщили на странице 58-мои отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 апреля 2021 года на востоке страны во время несения службы на наблюдательном посту был смертельно ранен солдат Ковалевский Иван Иванович", - говорится в сообщении.

Родился Иван Ковалевский в селе Колесник Городенковского района Ивано-Франковской области. В 58 бригаде (г. Конотоп) служил с февраля 2021 года.

Напомним, вчера Городенковский городской совет (Ивано-Франковская область) сообщил о гибели военного от пули снайпера.

Впоследствии в штабе ООС подтвердили РБК-Украина факт смерти военнослужащего. Однако добавили, что обстоятельства смерти пока выясняют.

Как писало РБК-Украина, в сводке ООС сообщалось, что боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим "тишины" 26 апреля. В результате обстрелов ранен украинский воин его госпитализировали.

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