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У ЗСУ розповіли подробиці загибелі бійця з Прикарпаття на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Учора, 26 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець Іван Ковальовський. Його поранили під час несення служби на спостережному посту.

Про це повідомили на сторінці 58-мої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на сході країни під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковальовський Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.

Народився Іван Ковальовський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. В 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.

Нагадаємо, вчора Городенківська міська рада (Івано-Франківська область) повідомила про загибель військового від кулі снайпера.

Згодом у штабі ООС підтвердили РБК-Україна факт смерті військовослужбовця. Однак додали, що обставини смерті поки що з'ясовують.

Як писало РБК-Україна, у зведенні ООС повідомлялося, що бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим "тиші" 26 квітня. В результаті обстрілів поранений український воїн, його госпіталізували.

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