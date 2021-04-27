У ЗСУ розповіли подробиці загибелі бійця з Прикарпаття на Донбасі

Учора, 26 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець Іван Ковальовський . Його поранили під час несення служби на спостережному посту.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на сході країни під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковальовський Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.

Народився Іван Ковальовський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. В 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.