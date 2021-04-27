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ВСУ проводят оперативный сбор руководства при участии представителей НАТО

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 14:47
ВСУ проводят оперативный сбор руководства при участии представителей НАТО Фото: начальник Генштаба Сергей Корнейчук (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

Под руководством главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ. В мероприятии принимают участие представители вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Оперативно-стратегический сбор направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмена опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров.

Участники сбора рассмотрят ситуацию безопасности в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

Во время мероприятия руководящий состав ВСУ и других военных формирований рассмотрит основные положения новых доктринальных документов, которые разработаны и внедрены в ВСУ с учетом стандартов НАТО.

"Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая бы обеспечила суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул начальник Генштаба Сергей Корнийчук.

Напомним, сегодня президент Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проведет совещание по ситуации безопасности у границ Украины.

Отметим, на прошлой неделе Россия заявила об отводе войск от украинской границы и из оккупированного Крыма.

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