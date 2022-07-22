ВСУ проводят мощную операцию на юге. Результаты могут удивить, - Гуменюк

По ее словам, ситуация на этом направлении напряженная, меняется динамично, но остается под контролем ВСУ. Которые, к тому же, проводят мощную операцию.

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", - подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что российские военные деморализованы и отказываются идти в бой после уничтожения командного пункта одной из мотострелковых бригад.