ЗСУ проводять потужну операцію на півдні. Результати можуть здивувати, - Гуменюк

За її словами, ситуація на цьому напрямку напружена, змінюється динамічно, але залишається під контролем ЗСУ. Які, до того ж, проводять потужну операцію.

"Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", - підкреслила вона.

Гуменюк додала, що російські військові деморалізовані і відмовляються йти в бій після знищення командного пункту однієї з мотострілкових бригад.