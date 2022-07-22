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ЗСУ проводять потужну операцію на півдні. Результати можуть здивувати, - Гуменюк

Фото: ЗСУ ведуть потужну операцію на півдні (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України на сьогодні проводять потужну операцію на півдні, результати якої можуть здивувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, ситуація на цьому напрямку напружена, змінюється динамічно, але залишається під контролем ЗСУ. Які, до того ж, проводять потужну операцію.

"Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", - підкреслила вона.

Гуменюк додала, що російські військові деморалізовані і відмовляються йти в бій після знищення командного пункту однієї з мотострілкових бригад.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія стягує війська на окупований південь України, оскільки всерйоз побоюється контрнаступу ЗСУ.

Українська армія останнім часом все частіше б'є високоточною зброєю по складах противника в Херсонській, Запорізькій областях і на Донбасі.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України