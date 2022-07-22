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ВСУ проводят мощную операцию на юге. Результаты могут удивить, - Гуменюк

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Киев, Пятница 22 июля 2022 20:50
ВСУ проводят мощную операцию на юге. Результаты могут удивить, - Гуменюк Фото: ВСУ ведут мощную операцию на юге (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины на сегодня проводят мощную операцию на юге, результаты которой могут удивить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

По ее словам, ситуация на этом направлении напряженная, меняется динамично, но остается под контролем ВСУ. Которые, к тому же, проводят мощную операцию.

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", - подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что российские военные деморализованы и отказываются идти в бой после уничтожения командного пункта одной из мотострелковых бригад.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия стягивает войска на оккупированный юг Украины, поскольку всерьез опасается контрнаступления ВСУ.

Украинская армия в последнее время все чаще бьет высокоточным оружием по складам противника в Херсонской, Запорожской областях и на Донбассе.

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