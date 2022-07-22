ЗСУ проводять потужну операцію на півдні. Результати можуть здивувати, - Гуменюк

Збройні сили України на сьогодні проводять потужну операцію на півдні, результати якої можуть здивувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу" .

За її словами, ситуація на цьому напрямку напружена, змінюється динамічно, але залишається під контролем ЗСУ. Які, до того ж, проводять потужну операцію.

"Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", - підкреслила вона.

Гуменюк додала, що російські військові деморалізовані і відмовляються йти в бій після знищення командного пункту однієї з мотострілкових бригад.