ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ проводять потужну операцію на півдні. Результати можуть здивувати, - Гуменюк

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 22 липня 2022 20:50
ЗСУ проводять потужну операцію на півдні. Результати можуть здивувати, - Гуменюк Фото: ЗСУ ведуть потужну операцію на півдні (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України на сьогодні проводять потужну операцію на півдні, результати якої можуть здивувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, ситуація на цьому напрямку напружена, змінюється динамічно, але залишається під контролем ЗСУ. Які, до того ж, проводять потужну операцію.

"Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", - підкреслила вона.

Гуменюк додала, що російські військові деморалізовані і відмовляються йти в бій після знищення командного пункту однієї з мотострілкових бригад.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія стягує війська на окупований південь України, оскільки всерйоз побоюється контрнаступу ЗСУ.

Українська армія останнім часом все частіше б'є високоточною зброєю по складах противника в Херсонській, Запорізькій областях і на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років