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ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага

Автор: Анастасия Рокитна

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные учения. Они провели тренировки по отражению нападения воздушного десанта условного противника.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что подобные занятия с подразделениями протидесантного резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих.

"В этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро совершили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сообщил Наев.

Согласно плану боевой подготовки, десантники будут участвовать в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране создают учебные места для отработки боевых действий в городе. Такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровенском полигоне.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе.

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