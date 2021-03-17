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ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога

Автор: Анастасія Рокитна

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) провели військові навчання. Вони провели тренування з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня та спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців.

"Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону", - повідомив Наєв.

Згідно плану бойової підготовки, десантники братимуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні створюють навчальні місця для відпрацювання бойових дій у місті. Такі навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані і на Рівненському полігоні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі.

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