ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) провели військові навчання. Вони провели тренування з відбиття нападу повітряного десанту умовного противника.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня та спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців.
"Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону", - повідомив Наєв.
Згідно плану бойової підготовки, десантники братимуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.
Раніше РБК-Україна писало, що в країні створюють навчальні місця для відпрацювання бойових дій у місті. Такі навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані і на Рівненському полігоні.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі.