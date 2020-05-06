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В ВСУ провели испытания модернизированного танка Т72

Новости » Общество     06.05.2020 - 14:54
В ВСУ провели испытания модернизированного танка Т72
Фото: испытания танка Т72 (facebook.com/GeneralStaff)

Специалисты провели испытания стрельбы ракетой "Комбат"

В Черниговской области вблизи поселка Гончаровское прошли испытания модернизированного опытного образца танка Т72. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат". Измерения точности траектории параметров движения ракеты выполнялись с помощью радарной системы MFTR210040.

"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", - отметили в ВСУ.

После обработки полученных результатов испытания продолжатся.

Фото: испытания танка Т72 (facebook.com/GeneralStaff)

Напомним, днями ВСУ получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е, произведенных Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ХКБМ). Всего Министерству обороны было передано 5 бронетранспортеров.

Также сообщалось, что в конце апреля в Одесской области прошли испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Испытания проходили с привлечением авиации.

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