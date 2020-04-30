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ВСУ получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е

Новости » Общество     30.04.2020 - 17:15
ВСУ получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е
Фото: БТР-4Е (ukroboronprom.com.ua)

Вооруженные силы получили 5 новых бронетранспортеров

Вооруженные силы Украины получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е, произведенных Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ХКБМ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Укроборонпром".

Так, сегодня Министерству обороны Украины передали 5 бронетранспортеров БТР-4Е, оснащенных пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк".

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинские части", - сообщили в "Укроборонпроме".

Отмечается, что предприятие ХКБМ выполнило уже 60% государственного заказа. По состоянию на конец апреля завод изготовил и передал Минобороны 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным заказом.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны получило в распоряжение 8 капитально отремонтированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1. Бронемашины были отремонтированы на Николаевском бронетанковом заводе.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области состоялись испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Испытания проходили с привлечением военных самолетов СУ-27.

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