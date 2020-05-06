У ЗСУ провели випробування модернізованого танка Т72

Фото: випробування танка Т72 (facebook.com/GeneralStaff)

Фахівці провели випробування стрільби ракетою "Комбат"

У Чернігівській області поблизу селища Гончарівське пройшли випробування модернізованого дослідного зразка танка Т72. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Повідомляється, що під час випробувань для оцінки ефективності озброєння досвідченого зразка виконана штатна стрільба керованою ракетою "Комбат". Вимірювання точності параметрів траєкторії руху ракети виконувалися з допомогою радарної системи MFTR210040.

"Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БПЛА і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводу об'єктів (в залежності від метеоумов і ЕПР об'єкта) до 250 км", - зазначили в ЗСУ.

Після обробки отриманих результатів випробування продовжаться.

Фото: випробування танка Т72 (facebook.com/GeneralStaff)

Нагадаємо, днями ЗСУ отримали нову партію бронетранспортерів БТР-4Е, проведених Харківським конструкторським бюро з машинобудування (ХКБМ). Всього Міністерству оборони було передано 5 бронетранспортерів.

Також повідомлялося, що в кінці квітня в Одеській області пройшли випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Випробування проходили із залученням авіації.