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В Одесской области проходят испытания ракетного комплекса "Нептун"

Новости » Общество     27.04.2020 - 15:45
В Одесской области проходят испытания ракетного комплекса "Нептун"
Фото: испытания РК "Нептун" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Испытания проходят с привлечением авиации

В Одесской области на испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Алиби" проходят испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как отметили в ВСУ, испытания проходят с привлечением самолетов СУ-27.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов СУ-27", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля ВСУ уже проводили испытания РК "Нептун". Тогда в Одесской области успешно прошли испытания, во время которых была проведена проверка дальности и точности поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на расстоянии около 100 км.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области успешно прошли испытания украинского ракеты "Ольха-М", которая способна поразить цель на расстоянии 120 км.

Также сообщалось, что в середине апреля на западе Украины проходили плановые тактические учения подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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